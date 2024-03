Dissesto idrogeologico Spesi soltanto 2 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Per contrastare l’aumento della frequenza e della gravità degli eventi catastrofici che minano l’assetto idrogelogico dell’Italia occorrebbe investire in prevenzione. Tra il 2013 e il 2019 sono statisolo duedi euro, appena un decimo del costo sostenuto per fronteggiare le emergenze. Lo ha evidenziato il nuovo Policy Brief dell’ASviS.