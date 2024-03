Diritto allo studio | la nostra priorità | La Regione smetta con le fake news

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) "Ringrazio il rettore Riccardo Zucchi, oltre al direttore della Scuola Normale Luigi Ambrosio e alla rettrice della Scuola Sant’Anna Sabina Nuti, per essere prontamente intervenuti a sottolineare come le immagini di manganelli su ragazze e ragazzi che manifestano siano incompatibili con la storia di cultura, confronto e libera manifestazione della città". Lo ha detto l’assessora regionale all’università, Alessandra Nardini, intervenendo alla cerimonia inaugurale del 680/o anno accademico dell’ateneo pisano. Nardini ha poi ricordato che "l’università, come la scuola, deve tornare a essere motore dell’ascensore sociale, garantendo ai ragazzi la possibilità di esprimere i propri talenti e lamissione è assicurare il pieno, come la Toscana fa da anni, a prescindere dalle condizioni economiche e ...