“Diritti o rovesci… ma pari!” | Katia Beni e Benedetta Giuntini a Cavriglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propongono la pièce teatrale “.ma!”, inserita nella Stagione 2023/2024 e che si svolgerà l’8 marzo alle 21 e 30 al Teatro Comunale diaffronteranno temi difficili, relativi alleopportunità in ogni settore della vita, con un taglio ironico e divertente: una giornalista, a volte fuori di testa, intervista un’attrice comica, a volte intelligente, in un mondo, quello dello spettacolo, che ha a che fare soprattutto con la comunicazione. Un’esilarante catena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali, sconvolgimenti ormonali, che ...