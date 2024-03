(Di martedì 5 marzo 2024) Pistoia, 5 marzo 2024 – E’ ancora tutta da chiarire la dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita Gianluigi Parenti, 74 anni, originario di Modena e residente a Signa, notodel mondo del ciclismo. E mentre il lutto si diffonde in tutto l’ambientetoscano, gli inquirenti stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 3 marzo, alle 19.30, sulla Statale 66 Modenese, poco dopo l’abitato di Cireglio, in direzione Pistoia. L’unica cosa certa, per il momento, è che non ci sono altri mezzi coinvolti. Proseguono quindi gli accertamenti da parte della polizia municipale, intervenuta domenica sera per i rilievi, sotto la direzione del sostituto procuratore Luisa Serranti. Probabilmente sarà disposta l’autopsia il cui esito potrebbe chiarire la dinamica di questa tragedia. Parenti, da quanto ...

Dirigente sportivo morto, i dubbi sull’incidente: noto Dirigente del mondo del ciclismo. E mentre il lutto si diffonde in tutto l’ambiente sportivo toscano, gli inquirenti stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto nel tardo pomeriggio di ...lanazione

Fedele perplesso: "Vittoria fortunata, meritava la Juve. Spero per il 5° posto": Enrico Fedele, Dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli ieri ha battuto la Juve perché è stato fortunato. Per me la Juve non meritava ...tuttonapoli

ON AIR - Cerchione: "Napoli, punterei su Italiano per la panchina, le ultime sul prossimo direttore sportivo": A “1 Football Night”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Cerchione, direttore di 1 Station Radio. Di seguito, un estratto dell’intervista.napolimagazine

“Non abbiamo sentito nessuno”: porte in faccia alla Juventus | Nel momento clou è saltato tutto: In attesa della certezza di tornare in Champions League il club bianconero è al lavoro sul mercato, ma un grande obiettivo già si allontana.ilgiornaledellosport

Falsetta (Bene Comune): "Indicibile autogol. Presa a calci l'essenza stessa dello sport": E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Presidente dell’Associazione Bene Comune Calabria, Filomena Falsetta sui violenti scontri alla fine del derby Cosenza-Catanzaro ...reggiotv