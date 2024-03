Dimarco in controllo Miki da manuale Fantasia Thuram

(Di martedì 5 marzo 2024) SOMMER 6. Si oppone all’incornata di Retegui. Colpito da Vasquez senza particolari colpe. PAVARD 5,5. Impreciso al tocco, distratto in marcatura: l’avvio è complicato. Poi si riprende. DE VRIJ 6,5. Corpo a corpo continuo con Retegui, da una sua uscita palla al piede nasce il primo gol. C. AUGUSTO 6,5. Partita attenta, di tanto in tanto si avventura con costrutto in proiezione offensiva. DUMFRIES 6. L’ammonizione (severa) arriva presto e ne fa presagire il cambio all’intervallo. BARELLA 7. I rossoblu non ne leggono mai i movimenti offensivi. Fallisce il vantaggio e poi il 2-0, se non fosse che Frendrup lo stende e causa un rigore. ASLLANI 7. Vede lo spazio da attaccare e ci s’infila, spaccando la porta. Nella ripresa qualche errore. MKHITARYAN 6,5. Un trattato del centrocampista completo, con e senza palla. Pennella un lancio in area per Barella che vale la serata. ...

Inter-Genoa 2-1, le pagelle: Sanchez in versione Maravilla, a Lautaro serviva un pit stop. Asslani sempre in crescita: SOMMER 6,5 Non riesce a sigillare la porta come al solito, facendosi superare (senza colpe) da Vasquez. Sullo 0-0 una paratona salva-risultato su Retegui. PAVARD 6 Prende in consegna ...leggo

Il Genoa cade a testa alta con l’Inter 2-1: decisivo un rigore contestato: MILANO - Prova di carattere del Genoa che perde 2-1 contro l'Inter a San Siro decidono una rete di Asllani e un rigore contestato realizzato da Sanchez. Nella ripresa il gol di Vasquez riapre il match ...primocanale

Di Canio: “Qualcosa è rimasto dalla mentalità di Conte, ora sta sbocciando tutto con Inzaghi”: L’ex attaccante Paolo Di Canio illustra come la squadra nerazzurra riesce a dribblare pur non avendo dribblatori. Paolo Di Canio a Sky Calcio Club per descrivere la crescita dell’Inter parte da lontan ...calcioblog

Inter-Atalanta, la moviola - VAR più attento di Colombo. Che però non sfigura: bene la gestione dei cartellini: 53' - Ammonito, giustamente, per proteste Djimsiti. 54' - Lautaro sbaglia il rigore facendosi respingere il tiro da Carnesecchi, che nulla può sul tap in di Dimarco che si avventa sulla sfera e la fa ...fcinternews