Digital markets act | l' Europa ha una bella gatta da pelare

Antitrust Ue: multa record ad Apple da 1,8 miliardi per il 'caso Spotify': L'Unione europea punta a dimostrare che con il Digital markets Act e, a 3 giorni dall'entrata in vigore, sembra accogliere tutte le rimostranze di Spotify, e non solo, comminando ad Apple una multa da ...hwupgrade

Spotify, Epic Games scrivono alla Commissione Europea: "le proposte di Apple non sono conformi al DMA": Le due aziende firmano una lettera assieme ad altre 32 tra società ed associazioni: viene sollecitato un intervento rapido della Commissione che verifichi se il piano di conformità di Apple sia rispet ...hwupgrade

Spotify denuncia Apple e la Commissione Ue le dà ragione: multa da 1,8 miliardi per la big tech di Cupertino: Secondo la Commissione Ue Apple avrebbe escluso i competitor di streaming musicale dalle sue piattaforme e avrebbe impedito ai consumatori di prendere decisioni informate, abusando della sua posizione ...milanofinanza

Digital Value, partnership con Teradata per il mercato italiano: Digital Value - società quotata al MidCap e attiva nel settore delle soluzioni e servizi informatici - ha comunicato di aver siglato partnership strategica per il mercato italiano con Teradata, ...soldionline

Chat di terze parti: WhatsApp mette in guardia gli utenti: Manca pochissimo al lancio delle chat di terze parti su WhatsApp e l'app di Meta ha già preparato un avviso da mostrare a chi le vorrà provare: maggiore rischio di truffe e spam.tecnologia.libero