Difende la madre dal compagno violento | patrigno gli spara alla testa | caccia all’uomo

La 18enne è accusata di omicidio aggravato. Al giudice ha raccontato quello che accadeva in casa. potrà continuare a studiare a distanza restando ai ... (vanityfair)

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la 19enne fermata ieri a Nizza Monferrato per aver colpito a coltellate il padre avrebbe dichiarato agli ... (fanpage)

Avrebbe Ucciso il padre nel tentativo di difendere sua madre dall’ennesima aggressione Makka Sulaev, la 19enne fermata ieri 1 marzo per l’omicidio del padre ... (open.online)

I fatti si sono registrati nella serata di venerdì – 1 marzo – in un appartamento in via San Giovanni, a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. omicidio Nizza ... (ilcorrieredellacitta)