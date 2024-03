Diecimila euro di multa a chi in classe alza le mani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) A scuola gli studenti non possono fare tutto ciò che vogliono, ma soprattutto devono rispettare i docenti e il personale scolastico. Per i più indisciplinati o i violenti a partire dalle prossime settimane potrebbero scattare delle vere e proprie MULTE, DA 500 A 10MILA, senza contare le implicazioni dal punto di vista civile e penale previste dalla legge, come per qualsiasi altro ambito della vita. Il provvedimento, sotto forma di emendamento, è stato depositato nei giorni scorsi dal Governo al Senato in commissione Cultura al ddl sulla valutazione del comportamento degli studenti. La proposta prevede che, in caso di condanna per reati di aggressione contro il personale scolastico, commessi durante o a causa delle loro mansioni, gli studenti dovranno versare un risarcimento pecuniario all’ente di appartenenza della vittima, oltre al risarcimento per i danni ...