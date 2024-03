“Dieci lezioni sul male” | alla scoperta del libro di Mauro Grimoldi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 5 marzo 2024) Da aprile in libreria “sul. I crimini degli adolescenti”, ildi. Gli adolescenti non sono adulti. Spesso non sanno chi sono né a chi appartengono: sono una potenzialità, una promessa. I motivi per cui un giovane può finire in un percorso di delinquenza sono molti. Spesso ha un ruolo chiave il contesto di provenienza, ma non è l’unico aspetto da considerare: anche ragazzi in apparenza “senza problemi” vivono situazioni di disagio che possono sfociare in comportamenti antisociali. Il fenomeno è molto complesso, e spesso è legato a una fragilità psicologica in cui matura un vuoto esistenziale. Uno psicologo che da anni lavora in prima linea nell’affrontare il disagio giovanile racconta in questole storie dei ragazzi che ha ...