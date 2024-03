Didattica innovativa di Fisica | sperimentazione all’Aurigemma

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiL’Istituto Comprensivo “S.Aurigemma” guidato dalla Dirigente Scolastica Filomena Colella, apre le porte allascientifica. “Ottica geometrica e metodo riga e compasso” è infatti il titolo di unaproposta dall‘Università degli Studi di Salerno, ideata dal professor Roberto De Luca del Dipartimento didell’UNISA che è stata effettuata questa mattina con gli alunni della classe V C del plesso Don Milani dell’I.C. Aurigemma. I risultati confluiranno in una produzione scritta di grande valore scientifico, che costituirà motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica. La, condotta dalla prof.ssa Veruska Lamberti, che sta svolgendo un dottorato di ricerca indellapresso l’UNISA e ...

Transizione scuola-lavoro complessa, un progetto unisce aule e imprese: ROMA (ITALPRESS) - Il 30% degli studenti in uscita dalle superiori sperimenterà difficoltà nella transizione scuola-lavoro fino al 2030. In particolare, ...italpress

Smartphone in classe “Preziosa opportunità per per insegnarne un uso consapevole”. INTERVISTA al Professor Andrea Raciti: Da un lato il nuovo corso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo cui l’utilizzo eccessivo di dispositivi elettronici in classe è considerato un fattore di distrazione che incide negativam ...orizzontescuola

Matematica e origami “Ad occhi chiusi”: Di qui, negli ultimi cinque anni, ha preso il via la sperimentazione di una Didattica della matematica innovativa, basata sull’utilizzo degli origami. Esperti tiflologi e tiflo-informatici della ...superando