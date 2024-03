Firenze, 4 marzo 2024 – Sarà disponibile online a partire dal 30 aprile, per tutti coloro i quali saranno in possesso di una Cu2024, la Dichiarazione dei ... (lanazione)

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato le novità del Modello 730 2024 per la dichiarazione dei redditi . Due quadri nuovi , diverse opzioni per semplificare la ... (quifinanza)

Dichiarazione redditi, 730 verso l’addio: basterà un questionario. Procedura guidata on line. Cosa cambia: Nei rapporti tra il Fisco e i contribuenti sta per arrivare una nuova svolta, una vera e propria prova di addio alla Dichiarazione dei redditi come i dipendenti e i pensionati l’hanno conosciuta fino ...ilmattino

Caccia ai furbetti. Reddito di cittadinanza e scommesse online: incassi da 122mila euro: Prende il reddito di cittadinanza ma la guardia di finanza lo scopre a fare scommesse online che gli avrebbero fruttato fino a 122mila euro. Probabilmente un furbetto oppure un giocatore incallito che ...msn

I ’furbetti’ nel mirino. Oltre 500mila euro percepiti illegalmente. Ventuno denunciati: Alcuni avevano effettuato false dichiarazioni sulla residenza in Italia. Altri soggetti avevano omesso significativi precedenti giudiziari. . Hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza, ...lanazione

Concordato preventivo partite Iva e professionisti, quanti contributi previdenziali si pagano nel 2024: Mentre la Dichiarazione contributiva alle Casse previdenziale si presenta l’anno successivo rispetto a quello di produzione di redditi e ricavi. A questo punto, c’è da attendersi un intervento – ...tag24

Politici e vip spiati, inchiesta dossieraggio finisce a Copasir e Csm/ Verifiche pm Roma su accuse a Gravina: Dossieraggio, inchiesta su politici e vip spiati finisce a Copasir e Csm: Cantone e Melillo vogliono essere ascoltati. Pm Roma indagano su accuse a Gravina ...ilsussidiario