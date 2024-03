Di Cesare | ' sconcertata per attacchi | lontana da violenza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) "Sono stupita eper la tempesta che si è sollevata. Leggo dichiarazioni di ministri che mi stigmatizzano con parole molto pesanti. Sono sempre statada ogni forma di. Lo testimoniano la mia vita, i miei scritti, il mio insegnamento. Ho ricordato la morte di Barbara Balzerani da cui sono sempre stata distante. In quel contesto ho accennato a quella trasformazione radicale a cui la mia generazione aspirava. Alcuni hanno scelto la lotta armata; io ho preso la strada del femminismo. Ho sperimentato ladi quegli anni in prima persona, quella di molti fascisti". Così la docente Donatella Di. "Si parla troppo poco di quel periodo - aggiunge la docente parlando con l'ANSA - mentre si dovrebbe aprire un confronto". La professoressa si è infine detta "dispiaciuta" per ...