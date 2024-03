Di Caro | “Milan tortura calcistica Manca una crescita E Pioli trema”

A condannare Allegri e Pioli non solo la distanza da Inzaghi ma che era avvenuto lo stesso con il Napoli: Quale può essere il peggior incubo per un tifoso Vedere l’altra squadra della città festeggiare lo scudetto in un derby giocato in casa e dover sopportare anche la festa e gli sfottò dei rivali di se ...gazzetta

San Siro, nuovo vertice sul restyling dello stadio Meazza. Sala: «Ora mettiamo Inter e Milan nelle condizioni di decidere»: In settimana l'incontro tra sindaco, i club e il colosso delle costruzioni WeBuild: «Storia infinita, bisogna uscirne». Appello della nipote di Mattei alla società rossonera: no al nuovo stadio a San ...milano.corriere

Di Caro: “Inter, seconda stella a un passo. E il distacco per Milan e Juve si fa umiliante”: (fcinter1908) La notizia riportata su altre testate Per quanto riguarda l’aritmetica, all’Inter basteranno 19 punti in 11 giornate per avere la certezza del titolo, a prescindere dai risultati ...informazione