“Deve uscire ora” Grande Fratello | la sentenza di Beatrice | Greta e Alessio ammutoliti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Alstanno già facendo molto rumore le ultime parole di. Infatti, si trovava in giardino in compagnia diquando improvvisamente si è lasciata sfuggire una sua considerazione. Ormai ha una speranza molto forte e il suo augurio è che proprio nella prossima puntata in diretta possa materializzarsi questo desiderio che cova in lei. Ovviamente chi va contro l’attrice non è d’accordo con lei, ma nella casa delquando si sapranno le affermazioni disicuramente non mancheranno le polemiche. Il coinquilino se n’è uscito con una frase, che non ha trovato proprio condivisione dall’altra parte. Mentreha ascoltato tutto in rigoroso silenzio. E non sappiamo se poi abbia ...