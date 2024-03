Derby Cosenza-Catanzaro | 7 arresti

(Di martedì 5 marzo 2024) 19.30 Sette tifosi delsono stati arrestati dalla Polizia in relazione agli incidenti scoppiati domenica scorsa dopo ilcalcistico col. Glisono stati eseguiti,in flagranza differita, dalla Squadra mobile e dalla Digos di, in collaborazione con la Questura die con il coordinamento di due Procure della Repubblica.Tra i reati contestati, lesioni aggravate, in relazione alle ferite riportate dagli agenti intervenuti;devastazione,saccheggio violenza privata,lancio di oggetti per offendere

Scontri dopo Cosenza-Catanzaro: arrestati 7 ultras della squadra ospite per gli incidenti: Sette ultras del Catanzaro sono stati arrestati in flagranza differita per gli incidenti scoppiati domenica scorsa dopo il Derby calcistico col Cosenza, nel campionato di Serie B. Gli arresti sono sta ...ilfattoquotidiano

Sette arresti per incidenti dopo Derby Cosenza-Catanzaro: Sette tifosi del Catanzaro calcio sono stati arrestati dalla Polizia in relazione agli incidenti scoppiati domenica scorsa dopo il Derby calcistico col Cosenza. Gli arresti sono stati eseguiti, in ...ansa

Cosenza, per Tutino niente di grave, al Liberati ci sarà: L'attaccante cosentino era uscito per infortunio appena 10 minuti dopo l'inizio del Derby, il 16 marzo, salvo imprevisti contro la Ternana ci sarà ...ternananews