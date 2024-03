(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – E' unaspeciale, si usa per dipingere le case e sprigiona il suo potere insetticida. Secondo gli scienziati che l'hanno testata può aiutare a frenare le epidemie di febbree Zika, riducendo per circa un anno la popolazione di insetti vettori presente nell'ambiente. Oggi la malaria e altre malattie causate L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Pubblicato il 5 Marzo, 2024 (Adnkronos) – E' una vernice speciale anti-zanzare , si usa per dipingere le case e sprigiona il suo potere insetticida. Secondo ... (dayitalianews)

Dengue, vernice anti-zanzare per stop epidemia: Gli scienziati hanno testato tre diverse miscele, dipingendo le case di due quartieri a rischio: una protegge fino a un anno ...adnkronos

Prendono in giro le prostitute, la loro auto distrutta a bastonate: Quattro giovani, due ragazzi maggiorenni e due ragazze minorenni, a bordo di un'autovettura Alfa Romeo Mito avrebbero preso in giro la notte scorsa alcune prostitute su via Palmiro Togliatti a Roma.sardegnareporter