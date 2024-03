Demedicalizzazione 118 | Volpe e Pedicini | “Il servizio sarà potenziato”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Ilnon de. Il Fortore è stato blindato”. Sono questi i passaggi essenziali contenuti nell’operazione verità per la presenza del medico a bordo delle ambulanze delle 118 che il direttore generale dell’Asl Gennaroe il responsabile del 118 Ciriacohanno voluto svolgere questa mattina presso la sede di via Oderisio dell’Asl BN 1. L’allarme lanciato dalle Istituzioni e dai Sindacati dei giorni scorsi sul sistema emergenziale 118 e le criticità oggettive connesse alla cosiddettadelle ambulanze ci sono e purtroppo restano; ma, con la direzione sanitaria e lo stesso, a fronte delle polemiche e del malumore suscitato allorché non ...