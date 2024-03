Delegazione di docenti della Scuola Sant’Anna all’Expo 2023 di Doha

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Pisa, 5 marzo 2024 - Tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo al Padiglione italiano i seminari di Roberto Buizza, Matteo dell’Acqua, Pierdomenico Perata, Mario Enrico Pe’: dalla ricerca scientifica italiana le scoperte per un futuro più sostenibile. Un gruppo diSuperiore Sant'Anna (Centro di ricerca interdisciplinare in sostenibilità e clima e del Centro di ricerca in scienze delle piante) è stato invitato dall’ITA (Italian Trade Agency) e dall’Ambasciata d’Italia in Qatar a tenere due seminari, in svolgimento a. Gli eventi si svolgono tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo al Padiglione Italiano e rientrano tra quelli proposti dal “Giardino del futuro” (“The garden of the future”), che raccoglie alcune delle più avanzate scoperte...