De Zerbi | il Chelsea e non solo sul tecnico del Brighton

(Di martedì 5 marzo 2024) Il futuro di Roberto Desarà ancora in Inghilterra: ildelha attirato l’attenzione delle big di Premier League In Premier League è De-mania. Ildelha convinto tutti: dalla critica agli addetti ai lavori e il suo futuro sembra sempre di più in Inghilterra. Come riportato dal Guardian infatti sulex-Sassuolo ci sarebbe l’interesse di tre big: il– che nonostante il flop di Potter è pronto a scommettere sul suo successore sulla panchina dei seagulls – il Manchester United in caso di esonero di Ten Hag e poi anche il Liverpool, che a giugno dovrà trovare il sostituto del partente Klopp.

