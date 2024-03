De Winter | «Sconfitta fa più male di un 4-0! Impressionato da due dell’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024) Dedopo Inter-Genoa terminata sul punteggio di 2-1, su DAZN ha analizzato ladi San Siro. Poi ha citato due giocatori nerazzurri che lo hanno particolarmente– Koni Dedopo Inter-Genoa ha parlato così su DAZN: «Fa piùperdere così che un 4-0, però abbiamo lottato avendo dato tutto in campo. Ci manca qualcosa, però abbiamo fatto bene stasera. Il nostro pubblico ci aiuta, quando hai un pubblico così non puoi assolutamente mollare. Ringraziamo anche loro per questi risultati. Henrikh Mkhitaryan mi ha veramente! Di quanto è forte in campo. Anche Marcus Thuram che ha tutto, altezza e velocità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...