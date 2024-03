(Di martedì 5 marzo 2024) Nuovi guai in arrivo per il governatore dellaVincenzo De, rinviato a giudizio dalla Corte dei conti per il caso legato alleper le vaccinazioninella Regione. Il presidente campano, infatti, andrà ainsieme ad altri 5, all’epoca tutti componenti dell’unità di crisi per l’emergenza coronavirus, con l’accusa di aver messo in atto una“ingiustificata” costata alla Regione più di 3 milioni. De, insieme ai cinque, rischia di dover risarcire il danno. Il risarcimento, secondo quanto trapela, sarà eventualmente diviso con gli altri rinviati a giudizio. Dee il caso delleIl nuovo caso che tira in ballo il presidente ...

assolto perché “il fatto non costituisce reato” . Questa la sentenza del Tribunale di Salerno per il deputato Piero De Luca per cui la procura aveva chiesto ... (ilfattoquotidiano)

La Campania torna a fare notizia nell’ambito della campagna vaccinale anti - Covid , non tanto per i risultati ottenuti in quel tragico periodo (per le libertà ... (nicolaporro)

Ilary Blasi, Fabrizio Corona "testimone" chiave nel processo di separazione Ha le prove (fotografiche) dei tradimenti di Totti: Una litigata tra l'allora conduttrice del Gf vip e il Re dei paparazzi che avrebbe dovuto fare un’incursione nella Casa: «Sei stata tradita a un mese dal matrimonio», le aveva detto lasciandola senza ...quotidianodipuglia

De Luca a processo per le smart card Covid: le accuse per la “spesa inutile” in Campania: Nuovi guai in arrivo per il governatore della Campania Vincenzo De Luca, rinviato a giudizio dalla Corte dei conti per il caso legato alle smart card per le vaccinazioni Covid nella Regione. Il ...quifinanza

Green pass regionale in Campania, Vincenzo De Luca rinviato a giudizio per danno erariale: Il governatore dem Vincenzo De Luca è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte dei Conti per il presunto danno erariale causato dal “ green pass regionale ” introdotto in Campania nel 2021, realiz ...ilfattoquotidiano