Dare ciò che spetta a ognuno | I soggetti deboli vanno tutelati

(Di martedì 5 marzo 2024) Professor Giovanni Maria Flick qual è il significato della giustizia nell’ordinamento costituzionale? "Il significato di giustizia può avere molteplici affermazioni. Possiamo parlare di giustizia retributiva, in quanto dà a ciascuno quel che gli è dovuto, che sia un castigo o un risarcimento. Ciò si concretizza in un contesto in cui la giustizia è distributiva: ovvero dà a ciascuno secondo parametri di eguaglianza e solidarietà. In quanto – cito dall’art. 3 – “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza (parola intesa a sottolineare quel che è stato fatto in nome della razza, nda.), di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali”. Rendere giustizia significa perciò riconoscere a ciascuno ciò che gli, pena o riparazione, in condizione di eguaglianza e pari ...