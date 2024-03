Danni e infiltrazioni dal tetto Via al risanamento del cimitero

(Di martedì 5 marzo 2024) Lavori aldi Comeana, la spesa per il Comune di Carmignano è aumentata. Da alcuni mesi sono in corso interventi di manutenzione straordinaria per ildei tetti della parte vecchia delin quanto le tegole si erano staccate e si erano verificate anched’acqua, oltre alle facciate da restaurare. In questi mesi, è peggiorato lo stato della copertura dei loculi che sono stati danneggiati ulteriormente dalle piogge del novembre scorso e si è quindi resa necessaria una perizia di variante suppletiva di quasi 6.000 euro. Il nuovo importo contrattuale è pari a 67.113 euro. I lavori sono affidati alla ditta Edil Pino e finanziati con un mutuo preso dal Comune alla Cassa depositi e prestiti.

