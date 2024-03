Daniele Capezzone | Quanto servirebbe al centrodestra la lezione liberale di Martino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Esattamente due anni fa, il 5 marzo 2022, ci lasciò Antonio. Economista, già ministro della Difesa e degli Esteri, tessera numero due di Forza Italia, inventore delle parole d'ordine più efficaci nel 1994 berlusconiano, e in ultima analisi figura assai più rispettata che davvero ascoltata e compresa – purtroppo – nelitaliano. Non si tratta solo di commemorare un uomo straordinario, coltospiritoso, signorile nei modigranitico nei princìpi (nella politica italiana si tratta in genere di quattro capi di imputazione). Semmai, il punto è chiedersi se qualcuno, neldi oggi, intenda darsi l'obiettivo di far rivivere la sua. Quel trittico (“liberali-liberisti-libertari”) non è uno slogan, ma una precisa ispirazione, una bussola, un ...