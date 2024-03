Daniel Day-Lewis non intende tornare a recitare | “Ha chiuso con il cinema | in streaming niente di buono”

Jim Sheridan , che l'ha diretto tre volte, incluso in Il mio piede sinistro, è triste come il pubblico: pare proprio che il ritiro di Daniel Day-Lewis sia ... (comingsoon)

Daniel Day Lewis spezza il cuore dei fan: la star conferma il ritiro, non tornerà mai: L'attore Daniel Day Lewis, tre volte premio Oscar, ha confermato che non interromperà la pensione anticipata per tornare nel mondo del cinema.cinema.everyeye

Daniel Day-Lewis ha chiuso con il cinema: "Accende gli streamer e ci sono 7.000 scelte, nessuna di qualità": Nonostante i recenti rumor, sembra che Daniel Day-Lewis non abbia alcuna intenzione di tornare a recitare. A confermarlo è il regista e collaboratore di lunga data Jim Sheridan. Il cineasta irlandese ...movieplayer

MUSICA, IL 19 MARZO È IL PINO DanielE DAY (2): Roma, 5 mar - Il Pino Daniele Day sarà un’occasione per scoprire come le nuove generazioni di artisti e produttori trovino ispirazione in Pino Daniele e come oggi vengano interpretati i suoi brani.9colonne