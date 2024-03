Daniel Day-Lewis ha chiuso con il cinema | Accende gli streamer e ci sono 7 000 scelte | nessuna di qualità

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 5 marzo 2024) Scoraggiato dalla scarsadell'offerta attuale,Day-sembra intenzionato a non recitare mai più. Nonostante i recenti rumor, sembra cheDay-non abbia alcuna intenzione di tornare a recitare. A confermarlo è il regista e collaboratore di lunga data Jim Sheridan. Il cineasta irlandese ha diretto tre dei film più importanti di Day-, Il mio piede sinistro (1989), Nel nome del padre (1993) e The Boxer (1997), proprio con Il mio piede sinistro,Day-ha vinto l'Oscar come miglior attore ed è stato nominato per Nel nome del padre. "Dice che ha. Continuo a parlare con lui", ha detto Jim Sheridan a ScreenDaily. "Mi piacerebbe fare di nuovo qualcosa con lui. …