Dalla Germania | ecco i dettagli della possibile offerta del Bayern Monaco per Hernández

Dalla Germania - Bayern Monaco, primi contatti con Xabi Alonso: Il Bayern Monaco ha avviato i primi contatti con Xabi Alonso, in pole per sostituire Tuchel sulla panchina dei bavaresi. Lo riferiscono i media tedeschi, secondo cui il Bayern sarebbe disposto a ...napolimagazine

Soldati inglesi in Ucraina, pressing Londra su Germania per missili Taurus: La Germania deve dare missili Taurus all'Ucraina. La Gran Bretagna, che ha inviato soldati in territorio ucraino con incarichi non specificati, è in pressing affinché Berlino fornisca a Kiev i missili ...adnkronos

Ragazzo vive sui treni e spende 9mila euro all'anno. «Ho lasciato i miei genitori e ora questa è la mia casa»: A 16 anni ha deciso di lasciare casa e di vivere sui treni e, per ora, non ha intenzione di fermarsi. È la storia di Lasse Stolley, un adolescente tedesco, ora 17enne, che ...ilmessaggero

Theo Hernandez, il Milan trema: notizia Dalla Germania: Il top club non molla la pista che porta a Theo Hernandez. Il Milan rischia di perdere il terzino francese in estate.spaziomilan

