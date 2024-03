Dalla Commissione via libera al Curvino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Sono due le novità rilevanti pervenute a Palazzo Gambacorti: il parere favorevole dei Vigili del Fuoco al progetto presentato dal Comune sui lavori necessari all’aumento della capienza della curva, e la conseguente convocazione dellaprefettizia sull’argomento. Prosegue dunque, speditamente, il cronoprogramma per riaprire il “” entro il prossimo 1 aprile, quando all’Arena Garibaldi si disputerà la gara Pisa-Palermo. "Come già annunciato, entra nel vivo l’ipotesi di ampliamento della capienza in Curva Nord – ha dichiarato il Vicesindaco Latrofa – e in particolare per la riapertura del cosiddetto “” chiuso nel 2016. Con i lavori programmati, si riacquisteranno 500 posti nel settore della Curva Nord, pur mantenendo la capienza totale dello stadio appena sotto i 10 mila spettatori".