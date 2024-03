Dal Pnrr 15 milioni di euro per il depuratore di Bergamo | i lavori al via tra un mese

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 5 marzo 2024) L’OPERA. Sarà realizzata una nuova linea per 80mila abitanti. Impianto tecnologico e a basso impatto. In Regione la delibera per il via libera al finanziamento. Uniacque ci mette altri 15di: «Gara già in corso».