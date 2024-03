Dai percorsi abilitanti alle GPS passando per GaE e concorsi | tanti appuntamenti a marzo QUESTION TIME con Bufanini VIDEO

percorsi abilitanti, continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale. Quali novità sono previste per i posti e i costi dei ... (orizzontescuola)

percorsi abilitanti, continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale. Quali novità sono previste per i posti e i costi dei ... (orizzontescuola)

percorsi abilitanti, continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale. Quali novità sono previste per i posti e i costi dei ... (orizzontescuola)

Dai percorsi abilitanti alle GPS, migliaia di docenti sono in attesa. Per i corsi è davvero iniziato il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)

Dai percorsi abilitanti alle GPS, migliaia di docenti sono in attesa. Per i corsi è davvero iniziato il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)