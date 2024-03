D' Agostino | commissariamento del porto Trieste non sia lungo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) "Non so se ilsarà tanto, dal mio punto di vista arriverà fino alla naturale scadenza del sottoscritto, a metà dicembre, poi non è detto che non ci sia un presidente. Non sono così convinto che questo commissario andrà avanti per tanto tempo". Lo ha detto oggi Zeno D', presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che solo qualche giorno fa ha annunciato le dimissioni, per motivi personali. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulle caratteristiche che dovrebbe avere il commissario, D'ha parlato dell' importanza "della continuità. Le dimissioni che ho dato - ha spiegato - sono legate in qualche modo al fatto che tutta una serie di obiettivi sono stati raggiunti, molti raggiunti nell' ultimo periodo, le autorizzazioni ai cantieri, gli affidamenti ...