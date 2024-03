Da Fazio concetti astratti Aldo Grasso abbatte l' intervista di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 5 marzo 2024) L'dinell'ultima puntata di Che tempo che fa di Fabionon ha convinto. Sul Corriere della Sera il giornalista infilza l'influencer, apparsa in tv dopo il pandoro-gate: “può anche vantare trenta milioni di follower, ma gli investitori conoscono bene la storia del pifferaio magico di Hamelin. I social sono una bolla che può scoppiare da un momento all'altro, dove non si coltivano idee ma sensazioni, emozioni. Si può essere sinceri o autentici in video? Quando una ha trasformato la sua vita in «narrazione», quando dice che ha rinunciato a una parte della sua privacy in favore «del suo racconto personale», quando ha condiviso ogni suo momento, diventa difficile affermare che «i social non sono tutto, c'è una vita fuori ...