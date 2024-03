Da Castel Volturno | brutte notizie per il Napoli | il comunicato su Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 5 marzo 2024) Come sta Amir Rrahmani? Il difensore delsi è visto costretto a uscire anzitempo nel match di domenica sera contro la Juventus: dal club partenopeo arrivano novità. Ilha finalmente il vento in poppa dopo la vittoria importantissimi ottenuta contro la Juventus: un 2-1 che rinvigorisce la squadra di Francesco Calzona, che fa un piccolo scatto in classifica e ora torna a sperare (seppur in maniera flebile) nella miracolosa rimonta per un posto in Champions League. Tre punti che fanno bene al morale, oltre che alla classifica, per una squadra che quest’anno ha incontrato non poche difficoltà, malgrado si tratti della squadra campione d’Italia in carica. Se l’aritmetica è sempre più vicina dal soffiare tale titolo alla squadra azzurra, le motivazioni delstanno tutte nella volontà di accaparrarsi un piazzamento valido ...