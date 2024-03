D maschile La Futura sfata il tabù dei match in trasferta | Ottima prestazione»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Acli Santa Sabina 1Ceparana 3 (20-25; 25-23; 20-25; 21-25) ACLI SANTA SABINA: Campanatico, Comitini, De Scalzo, Spigno, Stradi, Tammaro, Villano, Zumiani, libero Savino e Rapetti. All. BartoliniCEPARANA: Bandiera, Barletta, Catena, Cavaliere, Currarino, Klun, Mangora, liberi Piccione e Steni. All. Botti Arbitro: Camilla Barbieri GENOVA –della Pallavolo Ceparana cheildella. "Siamo stati bravi soprattutto in battuta – commenta coach Botti – mettendo in difficoltà i loro centrali, poi abbiamo superato un momento di crisi facendo cose semplici". Risultati: Cus-M.R. Santa Sabina 1-3, Rapallo-S.Antonio 3-1, Admo-Colombo 1-3, Alassio-Albisola 3-1, Villaggio-Sabazia 3-0. Classifica: M.R. Santa Sabina e ...