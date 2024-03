Cyberbullismo e trappole online Vittime sei adolescenti su dieci | Subito nuove leggi per proteggerli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) di Marianna Vazzana "La cosa che mi preoccupa di più è la diffusione di foto che dal web non se ne vanno". Lo rivela un ragazzino, a proposito dei rischi che si corrono on line. Il timore più grande di un suo coetaneo è invece "avere contatti con persone che non si conoscono e che possono portare a situazioni spiacevoli". Una giovanissima racconta che "una persona mi ha disturbato on line. Mi è bastato bloccarla. Ma non lo direi ai miei genitori perché magari andrebbero dalla polizia". Sono le voci che si susseguono nel filmato proiettato ieri all’incontro promosso dalla fondazione “Terre des hommes“, in prima linea per la tutela dei minori, alla Fabbrica del vapore. Una riflessione sul binomio violenza on line e, in rapporto ai rischi che l’intelligenza artificiale può alimentare. Come tutelare i ragazzi? Conforme di protezione. ...