Cui Ragazzi del sole La ricerca di volontari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Cui cerca. L’associazione di Scandicci che si occupa da sempre di assistenza alle disabilità, ha lanciato un appello per cercare forze nuove da impiegare nell’attività quotidiana a sostegno delle fragilità. "Farai del bene agli altri – dicono dall’associazione - misurerai le tue capacità nell’affrontare situazioni nuove. Accrescerai la tua autostima. Aumenterai la capacità di rapporto con il prossimo. Se sei un giovane, otterrai attestazione di credito per il punteggio scolastico". Per info, si può chiamare in sede allo 055.254419 dalle 10 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, oppure inviare una mail a info@cui.it