Cremona | il tema è scritto dall’intelligenza artificiale A ‘imbrogliare’ 18 studenti su 23

(Di martedì 5 marzo 2024)– Compito del weekend svolto bene, fin troppo bene e al professore viene il dubbio. Così interroga a uno a uno gli, i quali dimostrano di non sapere neppure quel che avrebbero scritti. Avrebbero, perché in breve viene fuori che ildel weekend l'ha fatto, per 18 ragazzi su 23 di questa terza media di, l'intelligenza. "Purtroppo - afferma il professor Cristiano Villaschi - il fenomeno è più diffuso di quel che si pensi. Personalmente non do valutazioni sui compiti fatti a casa ma quando mi accorgo che il lessico è troppo preciso, mi tolgo ogni dubbio interrogando il sospetto. E spesso e volentieri, come si dice, casca l'asino".