Credibilità vuol dire crescita Il caso Prelios e quell’incertezza che può costare caro

(Di martedì 5 marzo 2024) Entro la fine di questo mese dovrebbe essere scritto l’ultimo capitolo sull’acquisizione da parte del gruppo Ion, dell’imprenditore italiano Andrea Pignataro, di, gigante della gestione di asset alternativi, attivo nei servizi immobiliari specializzati e con un patrimonio in gestione di oltre 40 miliardi che comprende crediti deteriorati, esposizioni unlikely-to-pay e fondi real estate, presieduto da Fabrizio Palenzona. Un deal formalizzato tra le parti oltre sette mesi fa eppure non ancora arrivato alla meta. Le seppur legittime e insindacabili prerogative del governo e una buona dose di interessi incrociati ne hanno dilatato i tempi, con il ragionevole rischio di arrecare un danno all’immagine del Paese. Di cui non si sente certo il bisogno. Breve cronistoria. La scorsa estate, dopo quasi un anno di trattative, Ion ha raggiunto l’accordo con il fondo ...