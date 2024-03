Creattiva torna a colorare la Fiera con le arti manuali | crescono ancora gli operatori | debutta il macramè

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 5 marzo 2024) Bergamo. Bergamo si tuffa nel mondo dell’arte e della creatività con l’apertura della 29esima edizione diBergamo, lainternazionale delleorganizzata da Promoberg Srl che aprirà i battenti giovedì 7 marzo e farà compagnia agli appassionati sino a domenica 10, offrendo eventi che vanno dal bricolage alla gioielleria, dalleai regali di Natale, dove ci si potrà confrontare direttamente con esperti,giani esti, sulle ultime novità del settore o sulle antiche tradizioni. “Dovete viverla e toccarla con le vostre mani. Non è per il pubblico o per il business: è trasversale- dichiara l’amministratore delegato di Promoberg Davide Lenarduzzi -. Siamo orgogliosi che tutta Bergamo e le sue istituzioni facciano ...