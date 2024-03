Cos’è la nuova modalità Juggermosh in arrivo in Call of Duty | Modern Warfare 3

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 5 marzo 2024) Lainof3 è una delle novità che verranno introdotte nella Stagione 2 Furiosa. Parliamo, in sostanza, di unacrossover con Warhammer 40.000. Come leggiamo sul blog ufficiale, in questa, che sarà disponibile con Uccisione Confermata e Dominio, potremo usare skin da Space Marine ispirate a Warhammer 40.000. Tutti gli operatori saranno controllabili in terza persona, in modo da godere appieno del loro nuovo outfit. Quando il match inizia, partiremo come un Juggernaut in esotute protettive. Al centro della mappa ci sarà un’arma capace di eliminare gli avversari con un solo colpo. Tutti gli operatori, inoltre, avranno una barra della salute sulla testa, in modo da consentire di eliminare gli ...