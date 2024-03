Cosa sono i Fiori di Bach | origine e proprietà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 5 marzo 2024) Conosciuta e diffusa in diversi parti del mondo la floriterapia per ‘eccellenza’ è probabilmente quella eseguita attraverso idi. Osservare i metodi di applicazione e i potenziali benefici può risultare, se non altro, interessante. Idi, o Rimedi floreali di, appartengono alla pratica più estesa della fitoterapia, ovvero alla terapia che sfrutta gli effetti benefici e ledelle piante. In particolare quest’ultima è una floriterapia, che si avvale cioè di ben 38diversi per ‘curare’ diversi aspetti relativi soprattutto al benessere mentale e conseguentemente fisico. Ad individuarla, negli Anni ’30, l’omeopata britannico Edward, il quale sosteneva la necessità di una terapia accessibile a tutti per curare ...