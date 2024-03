Cortocircuito verde | attivisti green boicottano le auto elettriche

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 5 marzo 2024) Come ampiamente riportato dalla stampa nazionale ed estera, l’azienda diTesla è stata costretta a sospendere la produzione della sua fabbrica di Grünheide, una cittadina tedesca di circa 9mila abitanti nello stato federale del Brandeburgo, a causa di un incendio doloso che ha colpito un palo dell’alta tensione non lontano dallo stabilimento. L’incendio, rivendicato da un gruppo di pseudo ambientalisti di estrema sinistra, ha provocato l’interruzione totale della fornitura di energia elettrica, con gravi danni, tanto che l’azienda fondata da Elon Musk, dopo aver sentito il fornitore Edis, ha annunciato che per riprendere la piena attività della fabbrica ci vorrà del tempo. Per la cronaca, la mega struttura di Grünheide è stato il primo impianto di produzione europeo di Tesla, e si estende su una superficie di 3 chilometri ...