Corte dei Conti | Vincenzo De Luca finisce a processo per le Smart Card | «Un duplicato inutile del Green Pass»

(Di martedì 5 marzo 2024) Il presidente della Campania,De, sarà processato dalladeiper la vicenda relativa alla, la tessera ideata in regione durante la pandemia per attestare l’avvenuta vaccinazione anti-Covid. La procura contabile ha chiesto il rinvio a giudizio non solo di De, ma anche di altri cinque componenti dell’unità di crisi per l’emergenza coronavirus. Secondo i sostituti procuratori, l’iniziativa dellafu una spesa «ingiustificata». Il motivo? Nella primavera del 2021, proprio mentre la Regione Campania acquistava le tessere, il governo Draghi stava introducendo il, rilasciato – proprio come nel caso delle...

Anche il governatore De Luca è tra le sei persone che andranno a giudizio dinanzi ai giudici della Corte dei Conti per la smart Card finalizzata a dimostrare ... (2anews)

C'è anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca tra le sei persone che andranno a giudizio dinanzi ai giudici della corte dei Conti per la smart Card ... (gazzettadelsud)

Le Card vaccino covid in Campania erano inutili, secondo la Corte dei Conti . Che ha chiamato Vincenzo De Luca e l'unità di crisi regionale a rispondere dei ... (fanpage)

C'è anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca tra le sei persone che andranno a giudizio dinanzi ai giudici della Corte dei Conti per la smart Card ... (quotidiano)

Danno erariale da 3,7 milioni. L’accusa è rivolta a sei indagati che andranno a giudizio davanti alla Corte dei Conti in merito alla produzione di smart Card ... (tpi)

Card vaccini Covid, De Luca a giudizio alla Corte dei Conti: Danno erariale da 3,7 milioni. L’accusa è rivolta a sei indagati che andranno a giudizio davanti alla Corte dei Conti in merito alla produzione di smart card introdotte in Campania per dimostrare la ...tpi

