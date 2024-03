Corso gratuito antiaggressione a Pozzuoli

(Di martedì 5 marzo 2024) L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di, rappresentato dall’Assessora Fabiana Riccobene, in collaborazione con l’Associazione Forza delle Idee Rione Terra, annunciano la presentazione di undenominato “Io mi difendo“. Ilsarà tenuto dal Maestro Giovanni Esposito e si terrà presso Palazzo Migliaresi. Un ringraziamento speciale va alla Commissione Pari Il Blog di Giò.

Tourism Lab Academy , per corso formativo gratuito per le imprese della filiera turistico ricettiva La Camera di Commercio di Cremona informa che, nell’ambito ... (lombardiaeconomy)

"Cane educato e sereno in città". È iniziato ieri il ciclo di quattro incontri, suddivisi in due parti, una teorica, in villa Venino, e una pratica che si ... (ilgiorno)

Tempo di lettura: 2 minutiL’orientatore e docente salernitano Alfonso Angrisani ha ideato e promosso un corso online gratuito per i disoccupati e inoccupati ... (anteprima24)

Iscrizioni aperte per il Corso operatore contabile con partenza al raggiungimento minimo del numero di iscritti (10 partecipanti) al Centro di formazione ... (ilgiorno)

EMPOLI Piccoli ma fondamentali gesti che se eseguiti correttamente sono in grado di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o ... (lanazione)

LeggerMente: Corso di lettura ad alta voce e quattro incontri con i grandi della letteratura: Prende il via martedì 5 marzo, LeggerMente, progetto di promozione della lettura ad alta voce a cura di Alessandra Bedino e associazione INTERNO12, con il contributo di Fondazione Guido d’Arezzo e Bib ...lanazione

Corsi gratuiti sulle competenze digitali. Si parte venerdì al Centro Pacetti: Al Centro Pacetti proseguono i corsi gratuiti per potenziare le competenze digitali dei cittadini. In marzo due incontri: sicurezza informatica per bambini e genitori e opportunità di lavoro online.ilrestodelcarlino

All’Erboristeria del Corso di Avigliana tante idee regalo originali per Pasqua: Per le esigenze quotidiane o per un’occasione speciale, all’Erboristeria del Corso è sempre possibile trovare quello che si cerca. INGRESSO LIBERO E CONSEGNE A DOMICILIO Ricordiamo che sono attive ...lagendanews