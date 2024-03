Cori fascisti e saluti romani | il ritrovo dei tifosi biancocelesti nella birreria cara ad Hitler

Questa sera la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio , ritorno degli ottavi di finale. La Lazio deve difendere l’1-0 dell’andata per approdare ai ... (ilnapolista)

Cori e saluti romani: il ritrovo dei tifosi biancocelesti nella birreria cara a Hitler: Un centinaio di tifosi della Lazio si sono ritrovati nella birreria Hofbräuhaus a poche ore dal ritorno degli ottavi contro il Bayern Monaco e hanno intonato Cori fascisti con annesso saluto romano.ilgiornale

Saluti romani e Cori per il Duce: bufera sui tifosi della Lazio nella birreria di Hilter. Il video: Alcune decine di tifosi della Lazio in trasferta a Monaco per la partita di Champions League contro il Bayern hanno intonato inni fascisti e anche un coro 'duce duce', accompagnato da saluti romani.notizie.tiscali

Lazio, bagno di folla a Monaco per Radu e Lulic – FOTO: Lazio, bagno di folla a Monaco per Radu e Lulic – Cori, sciarpe, bandiere e pub invasi, sono questi i fattori che stanno colorando la città di Monaco in attesa della sfida, di questa sera alle 21:00, ...informazione