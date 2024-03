Corea del Nord avverte | “Usa e Seul pagheranno caro prezzo per esercitazioni”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) Pyongyang, 5 mar. (Adnkronos) – Ladelha messo in guardia gli Stati Uniti e ladel Sud,ndoli che”unalto” per le loromilitari annuali congiunte. Il ministero della Difesa di Pyongyang ha descritto gli 11 giorni dellecongiunte ‘Freedom Shield’, iniziate ieri, come una ”minaccia” di un’invasione che merita una risposta adeguata, pur senza specificare. L’esercitono ha aggiunto che continuerà a monitorare ”le azioni avventurose del nemico e intraprenderà azioni militari utili a controllare l’instabilità nella penisolana”. Il ministero della Difesa delladel Sud, da parte sua, ha avvertito di ...