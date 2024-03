Corbo | ”Lotta Champions ? Con 4 squadre è un po’ difficile che il Napoli ce la possa fare”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 5 marzo 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio, editorialista Repubblica. Queste le sue parole:: Calzona è stata una bellissima idea “Quello che abbiamo visto fino a poco tempo fa era unche non sopportava più se stesso perché era afflitto dalla propria mediocrità. Era entrato in un tunnel per dei problemi sorti. Calzona è stata una bellissima idea anche se è un supplente preso in prestito da una federazione grazie alla mediazione di Hamsik. La più grande differenza con la gara d’andata contro la Juventus La più grande differenza con la gara d’andata contro la Juventus? Ilè cambiato perché con questo 4-3-3 e con Calzona ha trovato uno schema logico e un comportamento migliore che hanno portato ampiezza e ...