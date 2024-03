Coppa Italia Ilca Vela | i civitanovesi colgono buoni risultati

(Di martedì 5 marzo 2024) Il meteo instabile non ferma la voglia di agonismo: si è conclusa domenica la tappa civitanovese dellaIlaca, seconda frazione del circuito nazionale del singolo velico più diffuso al mondo: quasi 400 gli atleti in gara. Ottime le prove dei padroni di casa, gli atleti del ClubPortocivitanova, società organizzatrice dell’appuntamento insieme con la Classenae la Federazionena. L’instabilità meteo e il vento debole hanno consentito di disputare soltanto tre prove, una venerdì quando ha preso il via la manifestazione sportiva, la seconda sabato e la terza domenica. In azione quasi 400 velisti, fra i migliori del panoramano, suddivisi nelle categorie4 giovanile, ...

La Sciabola azzurra si av vicina alla Qualifica Olimpica che sia per la squadra femminile che per quella maschile sarà decisa nell’ultima tappa valida per ... (ilfaroonline)

Successo esterno con due reti di scarto per la Roma sul campo del Milan e vittoria casalinga della Fiorentina sulla Juventus , questo il bilancio delle gare di ... (milleunadonna)

Niente Coppa, ma che emozioni: "Vicinissimi a quello che ci serve": Alla Smartsystem sfugge in finale la Coppa Italia di A3 che va a Palmi per 3-1. Una grande Fano che si è spenta sul più bello. Cosa è successo "Fano è stata grande, non solo la Virtus – risponde il ...ilrestodelcarlino

Volley Serie B, Final Four Coppa. L’Arno Castelfranco sfida i bergamaschi: L'Arno Castelfranco affronterà Scanzorosciate nella semifinale di Coppa Italia di Serie B a Campobasso. Il presidente Volterrani si prepara per un'importante sfida nazionale.lanazione

Germani, adesso serve ritrovare la cattiveria per 40 minuti: Il paradosso delle vittorie troppo nette e la necessità di trovare a gara in corso alcuni spartiti alternativi ...giornaledibrescia

A2 F - Use Scotti Rosa Empoli, la sosta prima dell'ultimo sforzo: Quindici giorni dopo sembra tutto un altro mondo. Le due vittorie consecutive della Scotti, una delle quali nella per niente facile Mantova, hanno riportato il sereno in casa biancorossa. Le ...pianetabasket

Tennis, Sinner vuole entrare nella storia: a Indian Wells va caccia di un posto alla tavola di Djokovic e Federer: Tennis: dopo l'Australian Open Sinner proverà a conquistare anche Indian Wells per entrare in una cerchia elitaria della racchetta ...sport.virgilio