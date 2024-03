(Di martedì 5 marzo 2024) L’Italia Femminile dello Scisi prepara per la prossima gara, l’della stagione indeldi Saalbach. Il circuito iridato si sposta ad Are e in programma sulla pista svedese, ci sono le gare del gigante e dello slalom. Sabato 9 marzo (ore 10.30manche, ore 13.30 seconda manche) e domenica 10 marzo. Le convocazioni– fisi.org Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Lara Della Mea, mentre in fra i pali stretti gareggeranno le stesse Brignone e Della Mea, oltre che Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler. La nota di fisi.org Are registra una sola vittoria per l’Italia, con Sofia Goggia nel supergigante del ...

Il gigante maschile di Kranjska Gora, in Slovenia, è stato cancellato: si trattava dell’ultima gara della specialità in calendario prima delle finali di ... (oasport)

Lisa Vittozzi è in piena lotta per la conquista della Coppa del Mondo 2023-2024 di Biathlon . La fuoriclasse sappadina, capace di conquistare tre medaglie in ... (oasport)

Ora è ufficiale, la stagione di Wendy Holdener è finita: non rientrerà ad Are e salterà le finali di Saalbach: La rivedremo nel 2024/25, mentre Gut-Behrami in Svezia punterà a chiudere il discorso per la Coppa di gigante ... ovvero la scomparsa del fratello Kevin. La Svizzera schiererà per il week-end di Are ...neveitalia

Coppa del Mondo Sci Alpino, le Azzurre volano ad Are: ultima tappa prima delle finali: L’Italia Femminile dello Sci Alpino si prepara per la prossima gara, l’ultima della stagione in Coppa del Mondo, prima delle finali di Saalbach. Il circuito iridato si sposta ad Are e in programma ...ilfaroonline

Atletica, La Torre: "Furlani-Tentoglou come Sinner-Djokovic, futuro è di Mattia": Dobbiamo continuare a batterci, con passione e con coraggio, mettendoci il massimo del furore agonistico. Dico sempre ai ragazzi che nessuno ci stenderà mai i tappeti rossi. Sono già proiettato ai ...gazzetta