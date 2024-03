Coperni lancia una borsa spaziale | fatta al 99% di aria

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 5 marzo 2024) 99%e 1% vetro: è la composizione della nuova Air Swipe Bag di. Incredibile, eppure il brand hato sul mercato unarealizzata con il materiale più leggero a cui si possa pensare. Anzi, il nanomateriale aerogel di silice della #NASA, utilizzato per catturare la polvere di stelle. La Air Swipe Bag diè finora l’oggetto più grande mai realizzato con questo materiale: pesa 33 grammi ed è stata sviluppata in collaborazione con il ricercatore Ioannis Michaloudis. I designer di, Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, ci hanno abituato all’effetto wow delle loro passerelle. Alla sinergia tra moda e tecnologia messa in scena in modo spettacolare ...